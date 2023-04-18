Врач рассказал о колоссальном практическом опыте военных хирургов с учетом пребывания в СВО

Военный хирург Вооруженных сил России заявил, что за время военной операции опыт военно-полевых хирургов значительно вырос, пишет РИА Новости.
Оперирующий хирург ВС РФ поделился, что уровень мастерства очень поднялся. Сейчас каждый военный врач реализует свои навыки по максимуму. Набирается опыта.
«Боевая травма немного изменилась по сравнению с чеченским конфликтом. Когда нарабатывается опыт и все уже знают, как лечить, что с этим делать, время оказания медицинской помощи сокращается, соответственно, принятие решений гораздо быстрее происходит», — сказал военный хирург.
Ранее сообщалось, что российские врачи провели уникальную операцию по удалению пули из сердца военнослужащего в зоне СВО.