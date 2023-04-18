Неатомную подводную лодку «Санкт-Петербург» планируют списать из-за слишком высоких затрат на модернизацию

Подводную лодку «Санкт-Петербург», находившуюся в Кронштадте в ожидании модернизации, планируют списать из-за неоправданно высоких затрат на ремонт, сообщает ТАСС.
Агентство приводит сообщение представителя ОПК, свидетельствующее, что головную неатомную подводную лодку планируют списать. По словам источника, модернизация подлодки обойдется слишком дорого. Необходимых для ремонта средств хватит на строительство новой лодки.
Близкий к ВМФ России источник подтвердил это сообщение и заявил, что решение на этот счет принято.
Ранее сообщалось, что экипаж российской модернизированной дизель-электрической подводной лодки «Алроса» прошел учения в рамках подготовки судна к выполнению задач по предназначению.