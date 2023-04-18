Певица Ольга Бузова в своих социальных сетях поделилась о том, что посетила врача-кардиолога

Певица показала, что врачи прикрепили в области груди датчики, на руку надели манжет, а на поясе повесили небольшой прибор, которые записывает все параметры. В таком виде, обвешенная проводами, Ольга будет ходить целый день, чтобы получилась более полную картину работы сердца.