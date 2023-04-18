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Певица Ольга Бузова в своих социальных сетях поделилась о том, что посетила врача-кардиолога

Шоу-бизнес
Певица Ольга Бузова в своих социальных сетях поделилась о том, что посетила врача-кардиолога

Ольга Бузова сообщила, что посетила кардиолога, чтобы проверить работу сердечно-сосудистой системы.

Певица показала, что врачи прикрепили в области груди датчики, на руку надели манжет, а на поясе повесили небольшой прибор, которые записывает все параметры. В таком виде, обвешенная проводами, Ольга будет ходить целый день, чтобы получилась более полную картину работы сердца.

Ранее певица Ольга Бузова похвасталась красивым голосом и абсолютным слухом. Таким наблюдением она поделилась, комментируя новый хит «Верни».
ольга бузова здоровье кардиолог
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