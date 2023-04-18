Завершено расследование дела «скопинского маньяка» Виктора Мохова о сокрытии убийства

В деле присутствуют еще два фигуранта — Евгений Полищук, который обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ), и Алексей Архипкин, которого привлекают также, как и Мохова, по статье «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений» (ч. 2 ст. 316 УК РФ).