Большое мусорное пятно в Тихом океане стало местом обитания инвазивных видов

Эти виды были всегда ограничены береговой линией. Теперь, благодаря тоннам плавающего мусора, они живут и размножаются. Вероятнее всего, среда обитания инвазивных видов теперь будет расширяться. Что было невозможно, пока люди не заполнили моря мусором.