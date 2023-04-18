Большое мусорное пятно в Тихом океане стало местом обитания инвазивных видов

Огромное тихоокеанское мусорное пятно, размером больше Техаса, стало местом обитания морских видов, которые обычно проживают в прибрежной среде. Об этом рассказывает Nature Ecology & Evolution.
Скопление тонн мусора считается бичом человеческого влияния на моря и океаны. Однако недавнее исследование показало, что скопление отходов тоже представляет собой экосистему, где проживают улитки, хищные синие драконы, насекомые и летающие хищники.
Теперь выясняется, что прибрежные сообщества тоже могут быть добавлены в число живущих на мусорных островах. Сбор образцов с данных мест показал, что 70,5% мусора были домом для прибрежных видов.
Веревка стала самым популярным местом проживания ракообразных, моллюсков и членистоногих.
Эти виды были всегда ограничены береговой линией. Теперь, благодаря тоннам плавающего мусора, они живут и размножаются. Вероятнее всего, среда обитания инвазивных видов теперь будет расширяться. Что было невозможно, пока люди не заполнили моря мусором.