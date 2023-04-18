Издание Planeta Today выяснило, какие из современных наземных животных могут сравниться по росту с динозаврами

Журналисты Planeta Today разобрались в вопросе, могут ли современные млекопитающие стать такими же большими, как когда-то существовавшие динозавры.
Самые гигантские существа, жившие когда-либо на планете — синие киты — плавают в океане и сейчас. Среди наземных животных еще ни одни не сравнились по росту с брахиозавром.
После того как крупнейшие существа из когда-то живших на суше перестали существовать, млекопитающие стали расти, пока не достигли тех размеров, в которых они нам знакомы. Тем не менее маловероятно, что они в будущем достигнут размеров брахиозавра.
«У млекопитающих не может развиться тело, такое же большое, как у крупнейших динозавров, потому что им нужно использовать так много своей физической энергии, которую они получают из пищи, чтобы поддерживать тепло тела», — объясняет издание.
Динозавры, являясь рептилиями, не регулировали температуру своего тела и не затрачивали на это энергию, что позволяло им использовать сэкономленные ресурсы на рост. Людям не грозит увидеть млекопитающих таких же размеров, как древние динозавры, но у рептилий все еще есть шанс занять нишу.