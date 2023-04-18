Диетолог Светлана Козеева рассказала, как определить испорченное вареное яйцо

Большинство людей после Пасхи еще несколько дней употребляют крашеные яйца, но в действительности их стоит есть в сваренном виде в течение 48 часов, об этом рассказала диетолог Светлана Козеева, пишет «Ku66.ru».
Диетолог отметила, что испорченное яйцо можно определить по цвету белка или запаху. Когда цвет белка меняется на серый или зеленоватый — это может характеризовать присутствие микроорганизмов и бактерий в продукте.
Человек, съевший испорченное яйцо, может ощутить неприятное послевкусие во рту. После проглатывания, у него может возникнуть пищевое отравление. В этом случае следует выпить много жидкости и обратиться за медпомощью.