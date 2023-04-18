Музыкант Юрий Лоза поддержал предложение убрать «антироссийские песни» с онлайн-платформ

Российский певец и композитор Юрий Лоза считает «нужной» мерой убрать с отечественных онлайн-платформ «антироссийскую» музыку, об этом сообщает РИА Новости.
«Это во всем мире так. Попробуйте разместить в любой стране контент, который власти считают вредным — у вас ничего не получится», — добавил музыкант.
Лоза упомянул, что у каждого государства есть обязанность защищаться, также это касается и нежелательного контента.
Ранее другие артисты эстрады отреагировали на предложение убрать «антироссийские песни» с онлайн-платформ.