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Музыкант Юрий Лоза поддержал предложение убрать «антироссийские песни» с онлайн-платформ

Общество
Музыкант Юрий Лоза поддержал предложение убрать «антироссийские песни» с онлайн-платформ

Российский певец и композитор Юрий Лоза считает «нужной» мерой убрать с отечественных онлайн-платформ «антироссийскую» музыку, об этом сообщает РИА Новости.

«Это во всем мире так. Попробуйте разместить в любой стране контент, который власти считают вредным — у вас ничего не получится», — добавил музыкант.

Лоза упомянул, что у каждого государства есть обязанность защищаться, также это касается и нежелательного контента.

Ранее другие артисты эстрады отреагировали на предложение убрать «антироссийские песни» с онлайн-платформ.
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