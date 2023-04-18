Зарплатные предложения российских специалистов IT-сферы выросли за год

Российские IT-компании в апреле этого года предлагают сотрудникам зарплаты на 11,2 % выше прошлогодних. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob.
Проведенный анализ показал, что зарплаты выросли в банковской сфере, маркетинге и рекламе.
«Динамика средних рыночных зарплатных предложений работодателей за год в номинальном выражении без учета инфляции: информационные технологии +11,2%, строительство +9,2%, кадры +8,3%», — проанализировали сотрудники сервиса.
Аналитики рассказали, что количество вакансий выросло на 17%. По их мнению, такой рост вызван во многом связан с сезонностью.
Ранее сообщалось, что в России снизилось число вакансий с удаленным режимом работы.