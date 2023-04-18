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Более 10 тысяч деревьев, 95 тысяч кустарников и 5,6 миллиона цветов высадят в Петербурге в этом году

Общество
Более 10 тысяч деревьев, 95 тысяч кустарников и 5,6 миллиона цветов высадят в Петербурге в этом году

В этом году в Северной столице планируют посадить более 10 тысяч деревьев, 95 тысяч кустарников и около 5,6 миллиона цветов, сообщает издание «78».

Для благоустройства окружающей среды в Петербурге предусмотрен ремонт более 62 гектаров газона и свыше 32 гектаров дорожек и площадок. Для озеленения города в прошлом году были посажены 10 тысяч деревьев, 92,8 тысячи кустарников и более 5 миллионов цветов.

Власти выделили на благоустройство города в прошлом году 15 миллиардов 671 миллион рублей. 51 общественное пространство было благоустроено, что стало превышением плана почти в пять раз.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга выделят 26 млрд рублей на культурное развитие города.
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