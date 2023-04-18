Более 10 тысяч деревьев, 95 тысяч кустарников и 5,6 миллиона цветов высадят в Петербурге в этом году

Для благоустройства окружающей среды в Петербурге предусмотрен ремонт более 62 гектаров газона и свыше 32 гектаров дорожек и площадок. Для озеленения города в прошлом году были посажены 10 тысяч деревьев, 92,8 тысячи кустарников и более 5 миллионов цветов.