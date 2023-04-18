Российские разработчики создали компоненты для систем связи боевых самолетов

Компания «Росэлектроника» сообщила о созданных компонентах для систем связи самолетов ВКС, пишет РИА Новости.
Для модернизированных систем связи российских боевых самолетов разработали отечественные электронные компоненты.
«Новые вакуумные высокочастотные выключатели предназначены для работы в коротковолновом диапазоне в режиме бестоковой коммуникации», — рассказали в «Росэлектронике».
В холдинге отметили, что за счет поляризованных реле в составе оборудования удалось снизить энергопотребление.
Ранее студенты из Иваново разработали стикеры-датчики повреждения груза.