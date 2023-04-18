Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Российские разработчики создали компоненты для систем связи боевых самолетов

Технологии
Российские разработчики создали компоненты для систем связи боевых самолетов

Компания «Росэлектроника» сообщила о созданных компонентах для систем связи самолетов ВКС, пишет РИА Новости.

Для модернизированных систем связи российских боевых самолетов разработали отечественные электронные компоненты.

«Новые вакуумные высокочастотные выключатели предназначены для работы в коротковолновом диапазоне в режиме бестоковой коммуникации», — рассказали в «Росэлектронике».

В холдинге отметили, что за счет поляризованных реле в составе оборудования удалось снизить энергопотребление.

Ранее студенты из Иваново разработали стикеры-датчики повреждения груза.
боевой самолет разработка
Военкоры ФАН