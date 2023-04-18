Дочь спортсменки Татьяны Навки выиграла соревнования по фигурному катанию

Спортсменка Татьяна Навка стала одной из известнейших фигуристок, не раз завоевав олимпийское золото. Сейчас фигуристка создает красочное ледовое шоу. По ее стопами пошла дочь Надежда Пескова. Однако кроме катания на коньках, она учит несколько языков и занимается балетом.