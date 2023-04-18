Дочь спортсменки Татьяны Навки выиграла соревнования по фигурному катанию

Спортсменка Татьяна Навка стала одной из известнейших фигуристок, не раз завоевав олимпийское золото. Сейчас фигуристка создает красочное ледовое шоу. По ее стопами пошла дочь Надежда Пескова. Однако кроме катания на коньках, она учит несколько языков и занимается балетом.
17 Апреля спортсменка поддержала дочку на турнире по фигурному катанию. Она показала трогательные кадры с церемонии вручения в своих социальных сетях. Надя вышла в платье с открытой спиной. По итогам соревнований, девочка получила золотую медаль.
Ранее фигурист Роман Костомаров поздравил олимпийскую чемпионку Татьяну Навку с Днем рождения прямо из больницы.