Украинские военные оторвали башню польскому танку Leopard 2 во время боевых учений

Офицер запаса польской армии Петр Павелка сообщил, что украинские военные, обучающиеся в Польше управлению танками Leopard 2A4, оторвали одному из них башню, когда две военные машины столкнулись между собой, — пишут РИА Новости.
«Вероятно, это произошло так: один танк наехал на другой, въехал на его броню и врезался в башню, попросту вырвав башню из корпуса», — добавил поручик Павелка.
Польский офицер подчеркнул, что нигде не видел такого неумелого управления боевой машиной. Военный не уточнил дату произошедшего инцидента.
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