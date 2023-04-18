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Милитаризация информационного пространства США и его союзниками грозит вооруженными столкновениями в будущем

Политика
Милитаризация информационного пространства США и его союзниками грозит вооруженными столкновениями в будущем

США вместе со странами союзниками ведет милитаризацию информационного пространства, что угрожает перерастанием в вооруженную конфронтацию, приводит РИА Новости сообщение директора департамента международной информационной безопасности МИД России Артура Люкманова.

Дипломат подчеркнул, что действия Запада в корне расходятся с принципами и подходами России и «большинства государств мира». «Киберкомандование» существующее в рамках ВС США, по мнению Люкманова, является иллюстрацией политики страны в области информационной милитаризации.

«Цепочка таких событий может привести не только к разрушению обратных связей между государствами, но и, не дай Бог, к вооруженному противостоянию», — отметил глава департамента.

Решение США оборвать все каналы оперативной обратной связи с Россией в 2022 году еще больше осложняет сложившуюся ситуацию.

Ранее сообщалось, что гонка вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе может стать причиной крупного конфликта.
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