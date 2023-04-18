Сейсмологи предупредили о возможных извержениях вулканов на острове Сахалин и Камчатке

Сотрудники ВНИИ ГОЧС рассказали о возможном извержении вулканов Эбеко, Безымянного и Шивелуч.
Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций заявил, что риск извержения вулканов на территории Сахалинской области и Камчатского края сохраняется.
Как утверждают специалисты института, на прошлой неделе на Сахалине и Камчатке наблюдалась вулканическая активность. Вулкан Шивелуч получил красный уровень авиационной опасности, а Безымянному и Эбеко присвоили оранжевый.
Ранее сообщалось, что вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на четырехкилометровую высоту.