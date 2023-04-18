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Сейсмологи предупредили о возможных извержениях вулканов на острове Сахалин и Камчатке

Происшествия
Сейсмологи предупредили о возможных извержениях вулканов на острове Сахалин и Камчатке

Сотрудники ВНИИ ГОЧС рассказали о возможном извержении вулканов Эбеко, Безымянного и Шивелуч.

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций заявил, что риск извержения вулканов на территории Сахалинской области и Камчатского края сохраняется.

Как утверждают специалисты института, на прошлой неделе на Сахалине и Камчатке наблюдалась вулканическая активность. Вулкан Шивелуч получил красный уровень авиационной опасности, а Безымянному и Эбеко присвоили оранжевый.

Ранее сообщалось, что вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на четырехкилометровую высоту.
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