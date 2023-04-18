Президент России Владимир Путин пригласил лидера Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву посетить ПМЭФ

Глава МИД Бразилии Мауру Виэйра заявил, что Владимир Путин пригласил бразильского президента Лулу да Силву приехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет 14–17 июня в Северной столице. Об этом пишет РИА Новости.