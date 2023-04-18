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Президент России Владимир Путин пригласил лидера Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву посетить ПМЭФ

Политика
Президент России Владимир Путин пригласил лидера Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву посетить ПМЭФ

Глава МИД Бразилии Мауру Виэйра заявил, что Владимир Путин пригласил бразильского президента Лулу да Силву приехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет 14–17 июня в Северной столице. Об этом пишет РИА Новости.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передал президенту Бразилии приглашение от Владимира Путина приехать в Россию. Точная дата прибытия не указывалась.

«Президент принял министра Лаврова с визитом вежливости. Министр Лавров передал Луле письмо от Путина с приглашением приехать в Россию на экономический форум в Санкт-Петербурге», — сказал министр иностранных дел Бразилии.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин назначил заместителя главы МО Панкова своим представителем на Федеральном собрании.
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