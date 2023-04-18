Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Латинскую Америку вызвал беспокойство в США

Приезд министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в ряд стран Латинской Америки, включая Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, заставил политического обозревателя The American Thinker Монику Шоуолтер усомниться в компетентности властей США.
Обозреватель пишет, что США теряют свою власть в регионе, в то время, как Россия налаживает связи с латиноамериканскими странами.
«Поскольку Латинская Америка почти полностью контролируется крайне левыми лидерами, сюрприз, сюрприз, у России есть легкая добыча для приобретения множества новых антиамериканских друзей, и они это делают», — пишет Шоуолтер.
По мнению автора, путем экономического и военного сотрудничества со странами в регионе Россия может вырастить рядом с США сильного и опасного союзника.
«Несколько русских ракетных баз здесь, несколько шпионских установок, нацеленных на гринго там, несколько продаж оружия подражателям диктаторов, немного денег за голоса в ООН, и они отправятся в гонку», — высказалась Шоуолтер.
Она заявила, что развитие дипломатических отношений между Россией и странами Латинской Америки демонстрирует, насколько президентство лидера страны Джо Байдена «испортило внешнюю политику» США.
Ранее сообщалось, что Лавров прибыл во внешнеполитическое ведомство Бразилии для проведения переговоров со своим коллегой Мауро Виейрой.