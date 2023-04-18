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Российский робот «Маркер» оснастят дроном-камикадзе «БАС-80»

Технологии
Российский робот «Маркер» оснастят дроном-камикадзе «БАС-80»

Глава НПО Евгений Дудоров рассказал, что робот «Маркер» получит на оснащение малоразмерный дрон-камикадзе «БАС-80», специально созданный для данной платформы. Об этом сообщает РИА Новости.

Исполнительный директор компании-разработчика данных машин Евгений Дудоров рассказал о создании беспилотника самолетного типа с рабочим названием «БАС-80».

«Сейчас этот дрон испытывается без боевой части, но, безусловно, он будет иметь ударную направленность. Изначально этот БПЛА создавался для оснащения "Маркера". Впервые мы его запустили с этой платформы. Речь идет о дроне-камикадзе», — сказал он.

Евгений Дудоров подчеркнул, что в настоящее время специалисты отрабатывают технологии звука беспилотника, управления и доставки с высокой точностью.

Ранее дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинскую артиллерийскую установку Krab.
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