Российский робот «Маркер» оснастят дроном-камикадзе «БАС-80»

Глава НПО Евгений Дудоров рассказал, что робот «Маркер» получит на оснащение малоразмерный дрон-камикадзе «БАС-80», специально созданный для данной платформы. Об этом сообщает РИА Новости.
Исполнительный директор компании-разработчика данных машин Евгений Дудоров рассказал о создании беспилотника самолетного типа с рабочим названием «БАС-80».
«Сейчас этот дрон испытывается без боевой части, но, безусловно, он будет иметь ударную направленность. Изначально этот БПЛА создавался для оснащения "Маркера". Впервые мы его запустили с этой платформы. Речь идет о дроне-камикадзе», — сказал он.
Евгений Дудоров подчеркнул, что в настоящее время специалисты отрабатывают технологии звука беспилотника, управления и доставки с высокой точностью.
Ранее дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинскую артиллерийскую установку Krab.