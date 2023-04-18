Китайцы осудили «высокомерную» главу МИД Германии Анналену Бербок после ее визита в КНР. Об этом сообщает портал «Гуанча».
Говорится, что министр с давних времен известна своей жесткой позицией в отношении Китая. На посту главы МИД ГДР она придерживалась так называемой «ценностной дипломатии».
Один из пользователей портала отмечает, что Бербок приехала не для того, чтобы совершать что-то значимое, она посетила Китай в то время, когда государство отказывается слушать американскую пластинку, чтобы исполнить со всеми «песню о всеобщем единстве» (хотя на самом деле это лишь песня США) и сдержать страну.
Другой читатель портала считает ее невежественным, высокомерным и глупым политиком, который не мог бы стать даже окружным судьей в КНР. Третий вообще предполагает, что она посетила страну для поднятия числа просмотров.
Ранее Анналена Бербок заявила, что Китай желает изменить действующие правила в Азиатско-Тихоокеанском регионе.