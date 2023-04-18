Один из пользователей портала отмечает, что Бербок приехала не для того, чтобы совершать что-то значимое, она посетила Китай в то время, когда государство отказывается слушать американскую пластинку, чтобы исполнить со всеми «песню о всеобщем единстве» (хотя на самом деле это лишь песня США) и сдержать страну.