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В Конгрессе США приняли резолюцию, осуждающую Россию из-за инцидента с американским БПЛА над Черным морем

Политика
В Конгрессе США приняли резолюцию, осуждающую Россию из-за инцидента с американским БПЛА над Черным морем

Палата представителей Конгресса США единодушно приняла резолюцию с осуждением России из-за инцидента с падением американского беспилотника над Черным морем. Об этом свидетельствует сообщение о результатах голосования на сайте Конгресса.

«Постановлено, что Палата представителей осуждает безрассудные действия российских военных; и признает, что попытки России вернуть беспилотник представляют угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов», — сообщается в тексте резолюции.

Авторами резолюции являются представитель Республиканской партии Брэндон Уильямс и демократ Джим Кост. Палата представителей поддержала документ единогласно.

Ранее израильский эксперт Яков Кедми объяснил истерику США из-за инцидента с перехватом беспилотника MQ-9 над Черным морем.
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