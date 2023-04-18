В Конгрессе США приняли резолюцию, осуждающую Россию из-за инцидента с американским БПЛА над Черным морем

Палата представителей Конгресса США единодушно приняла резолюцию с осуждением России из-за инцидента с падением американского беспилотника над Черным морем. Об этом свидетельствует сообщение о результатах голосования на сайте Конгресса.
«Постановлено, что Палата представителей осуждает безрассудные действия российских военных; и признает, что попытки России вернуть беспилотник представляют угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов», — сообщается в тексте резолюции.
Авторами резолюции являются представитель Республиканской партии Брэндон Уильямс и демократ Джим Кост. Палата представителей поддержала документ единогласно.
Ранее израильский эксперт Яков Кедми объяснил истерику США из-за инцидента с перехватом беспилотника MQ-9 над Черным морем.