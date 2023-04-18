Экоактивисты в английском городе Шеффилде сорвали матч по снукеру, облив краской бильярдный стол

Акция экоактивистов в Шеффилде английского графства Саут-Йоркшир сорвала матч чемпионата по снукеру. В качестве протеста мужчина и женщина испортили бильярдный стол краской, сообщает РЕН-ТВ.
Полиция графства задержала виновников срыва спортивного мероприятия. Задержанные являются участниками кампании общественного неповиновения Just stop oil.
Представители движения в социальных сетях признали, что акцию организовали их активисты. Таким образом защитники экологии выразили требование запретить разработку новых нефтегазовых месторождений.
Ранее сообщалось, что австралийские экоактивисты были арестованы за попытку выбросить уголь из грузового поезда.