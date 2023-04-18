Король Великобритании Карл III выбрал французский киш официальным обеденным блюдом для своей коронации

Пресс-служба Букингемского дворца заявила, что король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла приняли решение выбрать французский пирог киш в качестве официального блюда для коронационного обеда.
«Глубокий киш с хрустящей корочкой из легкого теста и нежным вкусом шпината, бобов и свежего эстрагона», — говорится в сообщении.
Карл III с супругой Камиллой считают, что блюдо идеально подходит для важного коронационного обеда.
Ранее сообщалось, что Карл III воспользуется двумя разными каретами по пути в Вестминстерское аббатство для коронации.