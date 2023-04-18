Актриса Эмма Робертс была замечена с бойфрендом Коди Джоном на фестивале Coachella

Актриса Эмма Робертс посетила в этом году фестиваль Coachella. Актриса была не одна, а в компании своих друзей и бойфренда Коди Джона.
Влюбленные попали в объектив папарацци при прогулке по пустыне. Они держались за руки, дабы не потеряться в толпе. Пара выбрала наряды, которые были непринужденными. Эмма появилась на публике в кожаных штанах, белой рубашке и кофте. Коди, в свою очередь, сделал ставку на футболку в полоску, куртку, широкие черные брюки и кеды Converse.
Coachella — музыкальный фестиваль, который проходит три дня. Его проводит компания Goldenvoice в городе Индио, штат Калифорния. Он является одним из самых известных крупномасштабных мероприятий в США и во всем мире.
Ранее американский ремейк по мотивам картины Эльдара Рязанова был снят в Голливуде. Главные роли сыграли Эмма Робертс и Томас Манн.