Актриса Эмма Робертс была замечена с бойфрендом Коди Джоном на фестивале Coachella

Влюбленные попали в объектив папарацци при прогулке по пустыне. Они держались за руки, дабы не потеряться в толпе. Пара выбрала наряды, которые были непринужденными. Эмма появилась на публике в кожаных штанах, белой рубашке и кофте. Коди, в свою очередь, сделал ставку на футболку в полоску, куртку, широкие черные брюки и кеды Converse.