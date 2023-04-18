Белорусский фильм «Подрыв» выйдет на российские экраны уже 29 апреля

Военная драма «Подрыв», посвященная отрядам Осоавиахима по разминированию территории Белоруссии после освобождения от немецких войск, выйдет в прокат уже 29 апреля, сообщает газета «Культура».
Режиссер фильма Иван Павлов разработал кинокартину вместе со сценаристом Татьяной Комоновой. Проект продюсировал директор «Белорусфильма» Владимир Карачевский. Создание ленты прошло под кураторством Министерства обороны Белоруссии и при поддержке Противоминного центра ВС РБ.
По словам Карачевского, фильм обращается к молодому поколению и предлагает его представителям задуматься: готовы ли они совершить гражданский подвиг и даже пожертвовать собой ради семьи и Родины, «не пиарясь в интернете и не рассказывая об этом».
Главную роль в картине сыграла Дарья Карпеченкова. Актеры Татьяна Федорова, Лика Барчан, Андрей Сенькин таже приняли участие в съемках фильма.