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Слухи об отношениях актера Тимоти Шаламе и Кайли Дженер набирают обороты

Шоу-бизнес
Слухи об отношениях актера Тимоти Шаламе и Кайли Дженер набирают обороты

Разговоры о том, что актер Тимоти Шаламе и Кайли Дженер состоят в романтических отношениях, обсуждаются по всему миру в Сети не первый день.

Сейчас Кайли часто общается с Тимоти. Они были замечены вместе на прогулке. Машина знаменитости стояла у дома актера. Но объявлять об отношениях пара не спешит. На музыкальном фестивале в Штатах брюнетка была замечена в компании друзей без молодого человека. Мнения разделились. Кто-то предполагает, что отношения Кайли и Тимоти не больше, чем пиар-история. Другие же считают, что все это правда и вскоре пара признается в отношениях.

Ранее американская певица Билли Айлиш сделала первые шаги в роли актрисы в сериале «Рей». Режиссером картины выступил Дональд Гловер.
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