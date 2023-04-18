Слухи об отношениях актера Тимоти Шаламе и Кайли Дженер набирают обороты

Сейчас Кайли часто общается с Тимоти. Они были замечены вместе на прогулке. Машина знаменитости стояла у дома актера. Но объявлять об отношениях пара не спешит. На музыкальном фестивале в Штатах брюнетка была замечена в компании друзей без молодого человека. Мнения разделились. Кто-то предполагает, что отношения Кайли и Тимоти не больше, чем пиар-история. Другие же считают, что все это правда и вскоре пара признается в отношениях.