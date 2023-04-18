В Новом Девяткино пьяный мужчина повредил шесть автомобилей, припаркованных во дворе дома

В Новом Девяткино дебошир громил автомобили, запрыгивал на крыши, разбивал стекла, отрывал боковые зеркала заднего вида и стеклоочистители. Об этом сообщает телеканал «78».
Очевидцы в соцсетях рассказывают, что во Всеволожском районе на Арсенальной улице, 7, пьяный мужчина повредил шесть автомобилей, припаркованных во дворе дома.
Неадекватного человека пытались несколько раз остановить местные жители, но вредитель, крича во все горло, попросил всех отойти от него. Полицейским удалось задержать мужчину.
Ранее сообщалось, что трасса М-11 в Новгородской области перекрыта из-за ДТП с участием большегруза.