Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Новом Девяткино пьяный мужчина повредил шесть автомобилей, припаркованных во дворе дома

Происшествия
В Новом Девяткино пьяный мужчина повредил шесть автомобилей, припаркованных во дворе дома

В Новом Девяткино дебошир громил автомобили, запрыгивал на крыши, разбивал стекла, отрывал боковые зеркала заднего вида и стеклоочистители. Об этом сообщает телеканал «78».

Очевидцы в соцсетях рассказывают, что во Всеволожском районе на Арсенальной улице, 7, пьяный мужчина повредил шесть автомобилей, припаркованных во дворе дома.

Неадекватного человека пытались несколько раз остановить местные жители, но вредитель, крича во все горло, попросил всех отойти от него. Полицейским удалось задержать мужчину.

Ранее сообщалось, что трасса М-11 в Новгородской области перекрыта из-за ДТП с участием большегруза.
пьяный мужчина повреждения дебошир автомобили
Военкоры ФАН