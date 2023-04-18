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Срочников, поступивших в ВС РФ во время весеннего призыва 2023, не будут отправлять в новые регионы России

Армия
Срочников, поступивших в ВС РФ во время весеннего призыва 2023, не будут отправлять в новые регионы России

Призывников, поступивших на службу весной этого года, не направят в новые регионы России для прохождения военной службы, передает ТАСС сообщение военного комиссара Москвы Максима Локтева.

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации», — сообщил Локтев.

Военный комиссар подчеркнул, что граждан, призванных в ряды ВС России весной 2023 года, не будут направлять для прохождения службы в новые регионы страны: Луганскую и Донецкую республики, а также в Херсонскую и Запорожскую области.

Весенний призыв проходит, как и предыдущие годы, с 1 апреля по 15 июля. Службу призывники будут проходить по сложившимся правилам. После пяти месяцев обучения они будут направлены в войска для эксплуатации военной техники и современных образцов вооружения.

Ранее сообщалось, что первые отправки срочников в пункты дислокации по всей России начнутся 20 апреля.
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