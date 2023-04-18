Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси выразил готовность содействовать стабилизации обстановки в Судане

Глава Египта заявил, что готов поддержать Судан в сложившейся ситуации, но стороны должны сесть за стол переговоров, пишет РИА Новости.
Такое заявление египетский президент Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси сделал на заседании Высшего совета вооруженных сил страны.
«Мы не будет вмешиваться в дела других государств, поскольку считаем, что у каждого государства своя внутренняя специфика», — сказал Ас-Сиси.
Он подчеркнул, что египетские солдаты прибыли в Судан для учений, а не для поддержки какой-либо из сторон.
Ранее президент Египта Ас-Сиси обсудил с министрами развитие морских и сухопутных портов.