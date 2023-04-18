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Спортсмен Алексей Немов поддержал решение гимнаста Артура Далалояна об отказе перехода в сборную Армении

Спорт
Спортсмен Алексей Немов поддержал решение гимнаста Артура Далалояна об отказе перехода в сборную Армении

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов считает, что российский гимнаст Артур Далалоян сделал правильный поступок, отказавшись выступать за сборную Армении. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

«Я поддерживаю мнение и поступок Артура <…> В его результат и успех вложилась та страна, в которой он родился и в которой он выступал изначально. Я думаю, что это очень правильно», — прокомментировал Немов.

Ранее сообщалось, что российский гимнаст Артур Далалоян отказался от предложения перейти в сборную Армении.
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