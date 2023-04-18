Спортсмен Алексей Немов поддержал решение гимнаста Артура Далалояна об отказе перехода в сборную Армении

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов считает, что российский гимнаст Артур Далалоян сделал правильный поступок, отказавшись выступать за сборную Армении. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
«Я поддерживаю мнение и поступок Артура <…> В его результат и успех вложилась та страна, в которой он родился и в которой он выступал изначально. Я думаю, что это очень правильно», — прокомментировал Немов.
Ранее сообщалось, что российский гимнаст Артур Далалоян отказался от предложения перейти в сборную Армении.