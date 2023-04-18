Певица Валерия рассказала о походах к психологу

Певица Валерия много лет строила карьеру в шоу-бизнесе и при этом она успела стать матерью троих детей — Артемия, Арсения и Шены. В интервью Натальи Подольской артистка рассказала о том, как их воспитывала и с какими трудностями сталкивалась.
Валерия обсуждала тему домашнего насилия с психологом, которое она переживала в браке со своим мужем Александром Шульгиным. Она не скрывала, что это повлияло и на детей, которые тоже посещали специалиста. По ее словам, дочка после таких эпизодов испытывала панические атаки.
Ранее психолог озвучила главные особенности характера певицы Валерии. В жизни российской исполнительницы есть серьезный соблазн отвлекаться на многие мелочи, указала она.