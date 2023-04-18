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Reuters: Антисемитизм процветает в нынешнем политическом и социальном климате США

Общество
Reuters: Антисемитизм процветает в нынешнем политическом и социальном климате США

Уровень антисемитских настроений в Соединенных Штатах Америки сильно возрос за последние годы, сообщает Reuters со ссылкой на отчет, опубликованный правозащитной группой «Антидиффамациональная лига» и Тель-Авивским университетом.

«Выражения ненависти к евреям стали "мейнстримом и нормой", а случаи насилия, вандализма и притеснения евреев участились», — передает агентство.

В рядах республиканских политиков все больше ненависти, теорий заговора и антисемитских высказываний, которые до недавнего времени были распространены только в кругах с крайне правыми взглядами.

Авторы доклада подчеркивают, что левое политическое крыло также проявляет антисемитизм в высказываниях о том, что «большая власть евреев мешает противостоять расизму и дискриминации».

Ранее агентство сообщало, что США поспособствовали срыву сделки китайской компании «HMN Tech» по прокладке оптоволоконного кабеля из-за опасений в шпионаже со стороны разведывательных служб КНР.
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