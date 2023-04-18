Глава фракции Европарламента Манфред Вебер рассказал о новом миграционном кризисе

Председатель Европейской народной партии (ЕНП) Вебер в интервью газете Bild сообщил, что Евросоюз не желает замечать угрозу нового крупного миграционного кризиса. Об этом пишет RT.
«ЕС в полусне забредает в новый миграционный кризис, хотя резко растущее миграционное давление очевидно», — добавил Вебер.
Он отметил, что в первые три месяца текущего года число прибывших беженцев в Италию увеличилось на 300%.
Также Вебер предложил заключить миграционный пакт с Тунисом для того, чтобы контролировать поток беженцев из страны.
Ранее сообщалось, что глава МИД Египта обсудил с представителем ЕС вооруженный конфликт в Судане.