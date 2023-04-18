Конгрессмен Мэтт Гетц потребовал у президента Джо Байдена раскрыть подробности военной помощи Украине

Политик Мэтт Гетц внес резолюцию, предписывающую президенту США Джо Байдену предоставить полную информацию о планирующейся помощи Киеву, а также поделиться информацией о присутствии ВС США на Украине.
«Конгрессмен Гетц представил резолюцию с запросом, принуждающим президента Байдена передать в палату представителей копии всех документов о намеченных планах военной помощи Украине», — сообщается на сайте политика.
Документ был направлен и главе Пентагона Ллойду Остину с тем, чтобы министр обороны раскрыл количество американских военнослужащих, находящихся на Украине и отправленных туда без разрешения конгресса.
Резолюция должна быть исполнена в течение двух недель после принятия. В документах Пентагона, попавших недавно в Сеть рассказано, что на Украине находятся 14 военнослужащих их специальных сил. Об их задаче в обеспечении безопасности посольства США в документе не говорится.
Ранее в Пентагоне сообщили, что военнослужащие США находятся на Украине для защиты американского посольства.