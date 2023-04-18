Конгрессмен Мэтт Гетц потребовал у президента Джо Байдена раскрыть подробности военной помощи Украине

Резолюция должна быть исполнена в течение двух недель после принятия. В документах Пентагона, попавших недавно в Сеть рассказано, что на Украине находятся 14 военнослужащих их специальных сил. Об их задаче в обеспечении безопасности посольства США в документе не говорится.