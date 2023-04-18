Американский предприниматель Илон Маск анонсировал создание «честного чат-бота»

Миллиардер Илон Маск рассказал о планах запустить собственную «честную» версию чат-бота с искусственным интеллектом. Новая версия получит название TruthGPT.
По планам Маска, платформа должна конкурировать с нашумевшим чат-ботом ChatGPT. Только новое изобретение будет выдавать всю нужную информацию без цензуры.
Миллиардер предупредил, что искусственный интеллект способен «катастрофически навредить» существованию человечества, если им не управлять должным образом.
Ранее американский предприниматель Илон Маск сообщил о доступности Twitter Blue во всем мире.