Певица Валерия рассказала, за что однажды подняла руку на дочь

В личной жизни Валерия обрела счастье в браке со своим вторым мужем. Звезда воспитала трех детей, рожденных от первого брака. В беседе с Натальей Подольской певица вспомнила об одних из сложнейших моментах в жизни.
Валерия считает, что ей тяжело было с младшим сыном Артемием, который слишком гиперактивен. У него возникли сложности в школе, но когда его отправили учиться заграницу, все наладилось. А вот дочь, наоборот, певица не отпустила в Швейцарию после одного случая.
Валерия рассказала, что однажды девочка оказалась среди шумной молодой компании, где употребляли алкоголь. Телефон у дочери певицы украли. Домой Шена вернулась заплаканная.
Певица рассказала, что тогда переживала, потому что не знала, как это могло произойти. Она отметила, что неправильно поступила, подняв руку на Шен. После этого она узнала, что дочь в те времена переживала много проблем в школе.
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