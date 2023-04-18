Певица Валерия рассказала, за что однажды подняла руку на дочь

Валерия считает, что ей тяжело было с младшим сыном Артемием, который слишком гиперактивен. У него возникли сложности в школе, но когда его отправили учиться заграницу, все наладилось. А вот дочь, наоборот, певица не отпустила в Швейцарию после одного случая.