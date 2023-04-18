Василий Небензя заявил, что Россия выступила против военной активности, угрожающей безопасности Корейского полуострова

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании международной организации заявил, что Россия выступает против военных действий, которые угрожают безопасности Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии. Об этом пишет РИА Новости.
«Позиция России на этот счет хорошо известна», — добавил поспред РФ.
Небензя считает, что Совет Безопасности ООН должен рассматривать в комплексе ситуацию на Корейском полуострове.
«Только понимание полной картины происходящего в том или ином регионе позволяет реализовать возложенную на нас ответственность по реагированию на различные угрозы миру и безопасности», — сказал российский дипломат.
Ранее Василий Небензя сообщал, что Вашингтон заставляет третьи страны нарушать нормы в сфере поставок оружия.