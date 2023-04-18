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Минобороны Польши: начавшаяся мобилизационная проверка коснется более 230 тысяч человек

Общество
Минобороны Польши: начавшаяся мобилизационная проверка коснется более 230 тысяч человек

Министерство национальной обороны республики заявляет, что наступившая военная квалификация (мобилизационная проверка) затронет 230 тысяч человек. Об этом пишет РИА Новости.

Обязательной военной службы в Польше не существует, но время от времени военными проводится уточнение мобилизационных возможностей. Проверка пройдут мужчины 2004 года рождения, а также юноши, рожденные в 1999-2003 годах, не присвоившие категорию годности к военной службе.

Также повторное освидетельствование пройдут мужчины, которые признаны медицинскими комиссиями непригодными для службы 1–2 года назад.

Ранее полковник армии США в отставке Макгрегор сообщил, что вторжение США и Польши на Западную Украину чревато катастрофой.
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