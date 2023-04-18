Минобороны Польши: начавшаяся мобилизационная проверка коснется более 230 тысяч человек

Обязательной военной службы в Польше не существует, но время от времени военными проводится уточнение мобилизационных возможностей. Проверка пройдут мужчины 2004 года рождения, а также юноши, рожденные в 1999-2003 годах, не присвоившие категорию годности к военной службе.