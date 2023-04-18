Министерство национальной обороны республики заявляет, что наступившая военная квалификация (мобилизационная проверка) затронет 230 тысяч человек. Об этом пишет РИА Новости.
Обязательной военной службы в Польше не существует, но время от времени военными проводится уточнение мобилизационных возможностей. Проверка пройдут мужчины 2004 года рождения, а также юноши, рожденные в 1999-2003 годах, не присвоившие категорию годности к военной службе.
Также повторное освидетельствование пройдут мужчины, которые признаны медицинскими комиссиями непригодными для службы 1–2 года назад.
Ранее полковник армии США в отставке Макгрегор сообщил, что вторжение США и Польши на Западную Украину чревато катастрофой.