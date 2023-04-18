В Эстонии стартуют крупнейшие учения НАТО по кибербезопасности

Эстония начинает масштабные в мире учения НАТО по кибербезопасности Locked Shields 2023. Об этом объявила пресс-служба таллиннского центра киберзащиты альянса.
«Таллинский центр киберзащиты НАТО (CCDCOE) с 18 по 21 апреля проводит крупнейшие в мире ежегодные учения по киберзащите Locked Shields 2023», — говорится в сообщении.
Учения проходят регулярно с 2010 года. В этом году в обучении примут участие более трех тысяч человек из 38 стран мира.
Как рассказал директор Марта Ноорма, в процессе учения будет отработана защита национальных систем и критической инфраструктуры от крупномасштабной кибератаки противника. Участники должны будут принять стратегические решения в критической ситуации.
Ранее сообщалось, что Эстония введет систему карточек для продовольственной помощи населению.