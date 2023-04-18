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Телеведущая Юлия Барановская отмечала Пасху в кругу своей семьи

Шоу-бизнес
Телеведущая Юлия Барановская отмечала Пасху в кругу своей семьи

Юлия Барановская после развода с Андреем Аршивиным сама воспитывает сыновей Артема, Арсения и дочку Яну. Интересно, что футболист первый раз за долгие годы увидел свою бывшую жену и детей на праздник.

Юлия с детьми проводили время вместе 16 апреля. Телеведущая выложила в свои социальные сети семейную фотографию. Они отмечали вместе Пасху. На снимке Барановская сидела с детьми и улыбалась. Юлия призналась, что ее дочь не особо любит фотографироваться. На праздничном семейном столе были видны кулич и вареные яйца. Многие фанаты восхищались тем, как смотрятся телеведущая и ее дети.

Ранее Юлия Барановская и Андрей Аршавин воссоединились ради празднования дня рождения дочери.
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