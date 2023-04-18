Телеведущая Юлия Барановская отмечала Пасху в кругу своей семьи

Юлия с детьми проводили время вместе 16 апреля. Телеведущая выложила в свои социальные сети семейную фотографию. Они отмечали вместе Пасху. На снимке Барановская сидела с детьми и улыбалась. Юлия призналась, что ее дочь не особо любит фотографироваться. На праздничном семейном столе были видны кулич и вареные яйца. Многие фанаты восхищались тем, как смотрятся телеведущая и ее дети.