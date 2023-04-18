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Спортивное общество «Динамо» празднует свое столетие 18 апреля 2023 года

Спорт
Спортивное общество «Динамо» празднует свое столетие 18 апреля 2023 года

Спортивное общество «Динамо» во вторник отмечает 100-летие со дня своего основания. Век назад «Динамо» было организовано, как объединение, предоставляющее возможность заниматься спортом сотрудникам безопасности и правопорядка.

«Динамо» дало начало поистине массовому и всенародному спортивному движению и сохранилось как единый коллектив», — отмечается в сообщении на сайте общества.

За долгие годы существования у «Динамо» накопился целый список ее легендарных представителей. Среди них четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке, легкоатлет Виктор Сенев, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тиханов.

Сегодня «Динамо» насчитывает более 1,3 миллиона членов и 16 стран участниц международного движения. Общество существует под девизом «Сила в движении».

Ранее сообщалось, что российский футболист Даниил Фомин, защитник клуба «Динамо» из Москвы, возглавил национальную команду в матче с Ираком.
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