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Минфин России не поддерживает инициативу по декларированию наличных более 1 млн рублей

Общество
Минфин России не поддерживает инициативу по декларированию наличных более 1 млн рублей

Министерство финансов России не одобряет предложенную инициативу депутата Госдумы Анатолия Вассермана о декларировании наличных денежных средств более 1 миллиона рублей. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

«Предложение депутата Анатолия Вассермана <...> не обсуждается и не прорабатывается в правительстве», — сказано в заявлении.

В Минфине РФ объяснили, что такая инициатива не соответствует финансово-экономической политике страны.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Анатолий Вассерман подготовил законопроект, согласно которому о хранении наличных в рублях и валюте в размере более миллиона рублей необходимо сообщать в налоговую службу.
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