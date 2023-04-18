Минфин России не поддерживает инициативу по декларированию наличных более 1 млн рублей

Министерство финансов России не одобряет предложенную инициативу депутата Госдумы Анатолия Вассермана о декларировании наличных денежных средств более 1 миллиона рублей. Об этом заявила пресс-служба ведомства.
«Предложение депутата Анатолия Вассермана <...> не обсуждается и не прорабатывается в правительстве», — сказано в заявлении.
В Минфине РФ объяснили, что такая инициатива не соответствует финансово-экономической политике страны.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Анатолий Вассерман подготовил законопроект, согласно которому о хранении наличных в рублях и валюте в размере более миллиона рублей необходимо сообщать в налоговую службу.