Супруга принца Гарри Меган Маркл подражает Кейт Миддлтон, используя наряды, визуально расширяющие плечи

Стилист Хэлли Абрамс раскрыла способ Меган Маркл подражать принцессе Уэльской. Об этом написало издание Express.co.uk.
По мнению эксперта, супруга принца Гарри имитирует природную стать Кейт Миддлтон.
«Меган немного меньше ростом, чем Кейт. Из-за этого у нее узкие плечи», — рассказала стилист.
Чтобы сгладить этот недостаток, Меган подбирает наряды, визуально расширяющие плечи. Этот прием герцогиня Сассекская применила на своей свадьбе. У венчального платья был вырез в форме лодочки, который визуально расширял линию плеч.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл выиграла иск о диффамации против сводной сестры.