В Правительство РФ был направлен законопроект об отмене транспортного налога для участников спецоперации

Законопроект предполагает, что бойцы СВО будут освобождены от уплаты транспортного налога в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, моторных лодок с мощностью до 20 лошадиных сил, мотоциклов и мотороллеров с мощностью до 35 лошадиных сил.