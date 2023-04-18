В Правительство РФ был направлен законопроект об отмене транспортного налога для участников спецоперации

Депутаты фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» предложили отменить транспортный налог для участников специальной военной операции, сообщает ТАСС.
Соответствующий законопроект партия во главе с ее лидером Сергеем Мироновым направила в Правительство РФ. Для реализации идеи предлагается внести изменения в Налоговый кодекс России.
Законопроект предполагает, что бойцы СВО будут освобождены от уплаты транспортного налога в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, моторных лодок с мощностью до 20 лошадиных сил, мотоциклов и мотороллеров с мощностью до 35 лошадиных сил.
Ранее сообщалось, что Государственная дума подписала в первом чтении проект, предусматривающий оказание бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции на Украине и их семьям.