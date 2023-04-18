Безразличное отношение матери к детям приводит к тому, что они становясь взрослыми, постоянно ждут одобрения

Группа немецких ученых провела исследование и выяснила, что люди, которые в детстве испытывали нелюбовь матери, во взрослом возрасте постоянно ждут одобрения и других социальных гарантий. Об этом пишет газета Translation Psychiatry.
В статье говорится, что дети, которые остро ощущали нехватку родительского внимания, часто испытывают ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство).
Специалисты провели тестирование. Участникам предложили просматривать различные изображения, например, монеты, денежные купюры. А для контраста — фотографии счастливых людей.
В контрольной группе у многих людей положительные реакции мозга вызывали картинки только финансовых изображений.
А у людей, испытавших психологические травмы в детстве, мозг вырабатывал намного больше нейронных импульсов при виде фотографий со счастливыми лицами.
Тестирование показало связь перенесенного в раннем детстве ПТСР с физиологическими изменениями в головном мозге.