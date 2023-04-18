Актриса Яна Поплавская пророчит Алле Пугачевой скорое возвращение в Россию

Яна Поплавская написала в своем Telegram-канале, что Алла Пугачева в скором времени разведется и вернется в Россию.
Поплавская считает, что в России готовится почва для «всепрощения» Пугачевой. Певица не делает «резких» заявлений по политическим вопросам, не дает «обиженных» интервью. Также артисты, «близкие к семье» примадонны, ее хвалят и считают достоянием России.
Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева готова вернуться за 1 миллион евро. По мнению промоутера Сергея Лаврова, она не дает концертов из-за того, что ей предлагают недостаточно денег.