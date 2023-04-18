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American Journal of Clinical Nutrition: яблоки помогают поддерживать оптимальный вес и защитить организм от диабета

Общество
American Journal of Clinical Nutrition: яблоки помогают поддерживать оптимальный вес и защитить организм от диабета

Журнал клинического питания American Journal of Clinical Nutrition выложил исследования ученых, которые доказали, что люди, регулярно употребляющие яблоки, снижают риски заболеть диабетом второго типа на 18%.

В ходе своих исследований ученые изучали различные свойства яблок и их влияние на человека. Они пришли к выводу, что полифенолы, содержащиеся во фрукте, поддерживают оптимальный вес. При употреблении яблока, глюкоза не откладывается в жиры, а становится источником естественной бодрости и энергии.

Исследователи обнаружили, что кверцетин имеет антиоксидантные свойства. Вместе с флавоноидами данные вещества позволяют сохранить тонус сосудов — здоровье сердечно-сосудистой системы, также они могут противостоять дегенеративным болезням возраста и стрессам.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нападение клещей в России превысило среднюю отметку многих лет.
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