American Journal of Clinical Nutrition: яблоки помогают поддерживать оптимальный вес и защитить организм от диабета

Журнал клинического питания American Journal of Clinical Nutrition выложил исследования ученых, которые доказали, что люди, регулярно употребляющие яблоки, снижают риски заболеть диабетом второго типа на 18%.
В ходе своих исследований ученые изучали различные свойства яблок и их влияние на человека. Они пришли к выводу, что полифенолы, содержащиеся во фрукте, поддерживают оптимальный вес. При употреблении яблока, глюкоза не откладывается в жиры, а становится источником естественной бодрости и энергии.
Исследователи обнаружили, что кверцетин имеет антиоксидантные свойства. Вместе с флавоноидами данные вещества позволяют сохранить тонус сосудов — здоровье сердечно-сосудистой системы, также они могут противостоять дегенеративным болезням возраста и стрессам.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нападение клещей в России превысило среднюю отметку многих лет.