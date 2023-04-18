American Journal of Clinical Nutrition: яблоки помогают поддерживать оптимальный вес и защитить организм от диабета

В ходе своих исследований ученые изучали различные свойства яблок и их влияние на человека. Они пришли к выводу, что полифенолы, содержащиеся во фрукте, поддерживают оптимальный вес. При употреблении яблока, глюкоза не откладывается в жиры, а становится источником естественной бодрости и энергии.