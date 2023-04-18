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Компанией «V D Global» был обнаружен один из редчайших в мире алмазов

Общество
Компанией «V D Global» был обнаружен один из редчайших в мире алмазов

Как сообщает Times of India, уникальная бесцветная драгоценность весит 329 граммов. Ему присвоено поэтическое имя «Бьющееся сердце». И это неслучайно: в алмазной оболочке спрятан меньший камушек. Это «сердце» свободно «плавает» в нем.

V D Global провела не только собственные лабораторные исследования, но и отправила находку специалистам из международной компании в свою лабораторию, расположенную в Великобритании. Большинство специалистов никогда не встречали такого эксклюзива в течение десятков лет работы.

Алмаз сам по себе редкий драгоценный камень, а экземпляр, который был обнаружен в Индии, вообще феноменальный. «Бьющееся сердце» был включен в список наиболее необычных алмазов.
алмаз новинка Бьющееся сердце
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