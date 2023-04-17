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Папа Римский Франциск во время воскресной проповеди пожелал России и Украине достичь мира

Политика
Папа Римский Франциск во время воскресной проповеди пожелал России и Украине достичь мира

Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди поздравил всех православных с Пасхой. Он пожелал России и Украине «достичь мира», передает ТАСС.

«Я думаю о наших русских и украинских братьях и сестрах, которые сегодня отмечают Пасху. Желаю, чтобы Господь был к ним близок и помог достичь мира», — отметил глава католической церкви.

Понтифик напомнил о продолжающемся конфликте и предложил помолиться, чтобы миру не пришлось «испытывать ужасы насильственной смерти». Он так же упомянул вооруженное столкновение в Судане и призвал страны сложить оружие.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск пожелал россиянам мира в пасхальном письме.
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