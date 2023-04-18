Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов предложил отказаться от зерновой сделки

Председатель Центрального комитета Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов заявил, что Россия не получила ничего от зерновой сделки, поэтому ее не стоит продлевать. Об этом сказано в Telegram-канале политика.
«Россия от зерновой сделки ничего не получила. Хотя нет, обещаний мы вдоволь наслушались. Может, довольно уже?» — сказал Зюганов.
При этом лидер КПРФ уличил главу евродипломатии Жозепа Борреля в замалчивании реальной ситуации по сделке.
Ранее МИД России объявил о сокращении срока действия зерновой сделки до 60 дней.