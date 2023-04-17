Актриса Агата Муцениеце выписала бывшего мужа актера Павла Прилучного из квартиры в Москве

Агата Муцениеце решила распрощаться с Павлом Прилучным окончательно. По информации Telegram-канала Mash, Агата через суд выписала актера из четырехкомнатной квартиры в Москве.
Звезда это сделала, чтобы ребенок от новой жены бывшего мужа не имел права быть зарегистрированным по этому адресу. Иначе его нельзя было бы выписать оттуда до совершеннолетия.
Ранее Агата Муцениеце сообщила о завершении ремонта загородного дома. Звезда после развода не опустила руки, а стала больше работать и в конечном итоге приобрела недвижимость в прошлом году за 20 миллионов рублей.